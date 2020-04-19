Київ опустився у антирейтингу найзабрудненіших міст світу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Повітря у Києві стало дещо чистіше, ніж було вранці або вчора

Станом 16:00 19 квітня, Київ опустився на одинадцяту сходинку у світовому антирейтингу найзабрудненіших міст світу. Про це свідчать показники індексу якості повітря IQAir.

Зокрема, повітря у Києві стало дещо чистіше, ніж було вранці або вчора. Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 105 одиниць.

На першому місці світового антирейтингу - Ер-Ріяд у Саудівській Аравії (203), на другому - Єрусалим в Ізраїлі (169), а на третьому - Ханої у В'єтнамі (155).

Нагадаємо, сьогодні зранку рівень забрудненості повітря у Києві був найвищим у світі і становив 203 одиниць.

Як зазначалось раніше, причиною забруднення повітря у Києві є пожежі у Чорнобильській зоні. Станом на сьогодні, у Чорнобильській зоні загрози розповсюдження вогню поки що немає.

Тим часом, рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

Хоча до цього ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь.