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Киев окружить невозможно. Арестович рассказал об обороне столицы

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что российским оккупантам не удастся окружить Киев. По его словам, оккупанты терпят поражение во всех направлениях от столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Арестовича в телемарафоне.

"Киев окружить невозможно, взять его невозможно. За это можно не волноваться. Под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника. Вчера нанесли очередные мощные удары, во время одного из которых погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров. Мы имеем преимущество на поле боя...они постоянно теплят поражение", - заявил Арестович.

Напомним, что украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили несколько единиц техники врага.

Подробную информацию о событиях в столице Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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