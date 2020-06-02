Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте: названа дата

Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Об этом сообщает Telegram-канал киевского метро.

Сообщается, что с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

KyivSmartCard

Картой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard.

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Электронный можно приобрести в приложении или Т-киосках

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Отметим, с 25 мая возобновилась работа киевского метро без жетонов, а пассажиры могут воспользоваться исключительно электронным билетом, банковскими и проездными картами.