Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату

Громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.

Про це повідомляє прес-служба київського метро.

Повідомляється, що з 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток. Сплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

KyivSmartCard

Картою метро (до 31.03.2021)

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (у жовтих турнікетах метро) мобільних додатків Google Pay, Apple Pay або KyivSmartСard.

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним). Електронний можна купити в додатку або кіосках

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.

Зазначимо, з 25 травня відновилася робота київського метро без жетонів, а пасажири можуть скористатися виключно електронним квитком, банківськими та проїзними картками.