Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату

Електронний квиток у громадському транспорті Києва вводять з 1 липня
Громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.
Про це повідомляє прес-служба київського метро.
Повідомляється, що з 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток. Сплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.
Зазначимо, з 25 травня відновилася робота київського метро без жетонів, а пасажири можуть скористатися виключно електронним квитком, банківськими та проїзними картками.
Автор: РБК-Україна