В Киев ограничили въезд грузовиков из-за жары

В Киев сегодня ограничат въезд грузовиков из-за жары. Ограничение начнет действовать с 11:00 четверга.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.