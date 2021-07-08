У Київ обмежили в'їзд вантажівок через спеку

У Київ сьогодні обмежать в'їзд вантажівок через спеку. Обмеження почне діяти з 11:00 четверга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну патрульну поліцію.
"Сьогодні, 8 липня, з 11:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28", - сказано у повідомленні.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - інформують патрульні.
Нагадаємо, у Києві 1 липня з 14:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.