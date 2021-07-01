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Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары

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Киев, Четверг 01 июля 2021 13:01
Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары Фото: Киев закрывает въезд для грузовиков (getty_images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 1 июля с 14:00 ограничат движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха выше +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Въезд будет запрещен большегрузному автотранспорту весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение вводится на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений в ведомстве обещают сообщить дополнительно до 20:00.

Ранее в Киеве уже было ограничено движение грузовиков из-за превышения дневной температуры.

Также президент Украины подписал закон об автоматическом фиксировании перегруженного транспорта.

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