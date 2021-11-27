Киев и область завтра накроет туман

В Киеве и области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В воскресенье, 28 ноября туман накроет регион утром и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным синоптиков, завтра ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.
Вместе с тем, в ГСЧС рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
Напомним, сегодня, 27 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется во всех областях страны.