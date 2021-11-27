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Штормовой ветер охватит всю Украину

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Украина, Суббота 27 ноября 2021 09:41
Штормовой ветер охватит всю Украину Фото: штормовой ветер охватит всю Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется во всех областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, ночью и утром порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат прогнозируется до 25-30 м/с.

Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтый.

Погода на сегодня

Сегодня в Украине ожидаются умеренные дожди, днем на Правобережье местами небольшие дожди. В Карпатах мокрый снег и дождь, температура в течение суток около 0 градусов.

Температура ночью составит в среднем +1 +6 градусов, в восточных областях от 0 -5 мороза, днем +6 +8 тепла, на юге до +15, а ночью +5+9, в северных областях +5+9, ночью +1+4, на западе +4 +9 градусов днем, а ночью +2+5, в центре страны днем прогнозируют +6+11, а ночью +2+5 градусов.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов в пяти областях.

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