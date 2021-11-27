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Київ та область завтра накриє туман

Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У неділю, 28 листопада туман накриє регіон вранці та вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними синоптиків, завтра вночі та вранці туман накриє більшості західних, центральних та південних областей.

Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада в Україн оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується у всіх областях країни.

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