Київ та область завтра накриє туман

У Києві та області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У неділю, 28 листопада туман накриє регіон вранці та вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними синоптиків, завтра вночі та вранці туман накриє більшості західних, центральних та південних областей.
Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада в Україн оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується у всіх областях країни.