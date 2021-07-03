Киев и область накроют грозы, местами ожидается град

Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

"Внимание! Предупреждение о грозах в столице и столичном регионе. Как передает УкрГидрометцентр, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГСЧС обращают внимание, что днем ​​4 июля также ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).