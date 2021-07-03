Киев и область накроют грозы, местами ожидается град

Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Внимание! Предупреждение о грозах в столице и столичном регионе. Как передает УкрГидрометцентр, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ГСЧС обращают внимание, что днем 4 июля также ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).
Напомним, Украину сегодня накроют грозы и шквалы. Спасатели ранее предупредили о желтом уровне опасности.
Как писало РБК-Украина, вчера ГСЧС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.
Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.