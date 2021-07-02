В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра
Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, в Украине будут идти дожди все выходные. Не останется ни одного региона, в котором будет сухо. Температура воздуха опустится.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные.
Отметим, в конце июня в Киеве установилась жаркая погода. По данным метеорологов, были обновлены несколько температурных рекордов.
Ранее сообщалось, что погода в Украине до середины июля принесет периоды обильных дождей с грозами, ожидаются сильные ливни со шквалами в разных регионах.