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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Пятница 02 июля 2021 14:41
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Завтра в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Украине будут идти дожди все выходные. Не останется ни одного региона, в котором будет сухо. Температура воздуха опустится.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные.

Отметим, в конце июня в Киеве установилась жаркая погода. По данным метеорологов, были обновлены несколько температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине до середины июля принесет периоды обильных дождей с грозами, ожидаются сильные ливни со шквалами в разных регионах.

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