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Украину сегодня накроют грозы: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

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Украина, Суббота 03 июля 2021 09:48
Украину сегодня накроют грозы: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности Фото: Украину в субботу накроют грозы и шквалы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украину сегодня, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 июля в Украине грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указано в сообщении.

Спасатели также отмечают, что в Киеве и Киевской области 3 июля грозы. ГСЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

Как писало РБК-Украина, вчера ГСЧС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.

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ГСЧС гроза
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