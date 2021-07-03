Украину сегодня накроют грозы: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

Украину сегодня, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

Спасатели также отмечают, что в Киеве и Киевской области 3 июля грозы. ГСЧС предупреждает о желтом уровне опасности.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 июля в Украине грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указано в сообщении.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

Как писало РБК-Украина, вчера ГСЧС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.