Київ та область накриють грози, місцями очікується град

Київ та область у суботу, 3 липня, накриють грози та шквали . Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

"Увага! Попередження про грози в столиці та столичному регіоні. Як передає УкрГідрометцентр, у Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

У ДСНС звертають увагу, що вдень 4 липня також очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).