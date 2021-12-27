Киев и область накроет густой туман, который продержится до завтра
Фото: Киев и область накроет густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве и Киевской области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. 27 и 28 декабря густой туман накроет регион утром и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 декабря, ночью и утром 28 декабря туман", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что видимость при тумане составит 300-500 метров.
Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.