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Киев и область накроет густой туман, который продержится до завтра

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Понедельник 27 декабря 2021 21:14
Киев и область накроет густой туман, который продержится до завтра Фото: Киев и область накроет густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и Киевской области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. 27 и 28 декабря густой туман накроет регион утром и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 декабря, ночью и утром 28 декабря туман", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что видимость при тумане составит 300-500 метров.

Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег с дождем. Местами будет морозно до -15 градусов.

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