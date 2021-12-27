Морозы ударят до -15, местами снег с дождем: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Морозы усилятся, ночью синоптики прогнозируют до -15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра на западе, севере, востоке страны ночью и днем прогнозируется снег. Однако в центральных областях ночью ожидается снег, а днем мокрый снег с дождем. При этом на юге страны ночью прогнозируется мокрый снег дождем, а днем снег и мокрый снег.

По данным синоптиков, по всей территории страны ожидается сильный ветер до 7-12 м/с.

На западе температура воздуха ночью опустится до -4 -9 градусов, а днем ожидается -5 0 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -9 до -12 градусов, а днем от -4 до -7.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -12 -15 градусов, а днем температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -2 до -4, а днем +2 +4.

В центре страны температура воздуха опустится до -7 -10 градусов, а днем будет колебаться от -3 до -5.

Погода в Киеве

Во вторник ночью и днем в столице ожидаются снегопады. При этом также прогнозируется сильный ветер от 3 до 8 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опуститься до -8 -10 градусов, а днем составит от -4 до -6.