Київ і область накриє густий туман, який протримається до завтра
Фото: Київ і область накриє густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві та Київській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 27 і 28 грудня густий туман накриє регіон вранці і вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 300-500 метрів.
Крім того, на дорогах прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.