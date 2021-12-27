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Київ і область накриє густий туман, який протримається до завтра

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Понеділок 27 грудня 2021 21:14
Київ і область накриє густий туман, який протримається до завтра Фото: Київ і область накриє густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та Київській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 27 і 28 грудня густий туман накриє регіон вранці і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 300-500 метрів.

Крім того, на дорогах прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, завтра в Україні очікується сніг і мокрий сніг з дощем. Місцями буде морозно до -15 градусів.

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