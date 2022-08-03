На Киев и область надвигается гроза

В Киеве и области сегодня погода ухудшится. Ожидается гроза в ближайший час, которая продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час в Киеве и области с удержанием до конца суток 3 августа гроза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.

Ухудшение погоды в Украине

Отметим, что непогода сегодня охватит Левобережье страны. Синоптики прогнозируют в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен 1 уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, погодные условия также ухудшатся в ряде областей завтра, 4 августа. В частности, затронут северные, восточные и южные регионы.