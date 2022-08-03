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На Київ та область насувається гроза

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Київ, Середа 03 серпня 2022 14:01
На Київ та область насувається гроза Фото: на Київ та область насувається гроза (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Києві та області сьогодні погода погіршиться. Очікується гроза в найближчу годину, яка протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину у Києві та області з утриманням до кінця доби 3 серпня гроза", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Погіршення погоди в Україні

Зазначимо, що негода сьогодні охопить Лівобережжя країни. Синоптики прогнозують у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптиків, погодні умови також погіршаться у низці областей завтра, 4 серпня. Зокрема, частково північних, східних та південних регіонах.

На Київ та область насувається гроза

Додамо, вчора синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні.

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