На Киев и область надвигается гроза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram .

По данным синоптиков, непогода в столице продержится до конца суток.

В КГГА добавили, что в Киеве возможны подтопления дорожных сетей, в связи с чем будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

В то же время специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.