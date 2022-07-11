UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Киев и область надвигается гроза

Фото: На Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайший час столицу накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

По данным синоптиков, непогода в столице продержится до конца суток.

В КГГА добавили, что в Киеве возможны подтопления дорожных сетей, в связи с чем будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

В то же время специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.

Напомним, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град.

Кроме того, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в Украине