RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Київ і область насувається гроза

Фото: на Київ і область насувається гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Найближчої години столицю накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Telegram.

За даними синоптиків, негода в столиці протримається до кінця доби.

В КМДА додали, що в Києві можливі підтоплення дорожніх мереж, у звʼязку з чим чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Разом з тим фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. При сильному вітрі слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч з ними авто.

Нагадаємо, 11 липня по всій території очікуються дощі з грозами, місцями шквали і град.

Крім того, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа цього року слід чекати українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Україні