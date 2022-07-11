Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня
В Украине сегодня, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами значительные дожди и грозы. При этом, днем в отдельных районах град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
На остальной территории небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +12 +17, днем +20 +23 градуса;
- на западе ночью + 8 +13 градусов, а днем +18 +22;
- в восточных областях ночью +16 +20, днем +21 +26 градусов;
- на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +25 +29;
- в центральных областях ночью +12 +16, днем +25 +27 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +23 +25.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.