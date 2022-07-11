ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 07:00
Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня продолжит ухудшаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами значительные дожди и грозы. При этом, днем в отдельных районах град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

На остальной территории небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы.

Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +17, днем +20 +23 градуса;
  • на западе ночью + 8 +13 градусов, а днем +18 +22;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +21 +26 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +25 +29;
  • в центральных областях ночью +12 +16, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +23 +25.

Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно