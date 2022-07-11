Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня продолжит ухудшаться (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами значительные дожди и грозы. При этом, днем в отдельных районах град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. На остальной территории небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +12 +17, днем +20 +23 градуса;

на западе ночью + 8 +13 градусов, а днем +18 +22;

в восточных областях ночью +16 +20, днем +21 +26 градусов;

на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +25 +29;

в центральных областях ночью +12 +16, днем +25 +27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +23 +25.