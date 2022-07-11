На Київ і область насувається гроза

У Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Найближчої години столицю накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Telegram .

Разом з тим фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. При сильному вітрі слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч з ними авто.

В КМДА додали, що в Києві можливі підтоплення дорожніх мереж, у звʼязку з чим чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

За даними синоптиків, негода в столиці протримається до кінця доби.

Нагадаємо, 11 липня по всій території очікуються дощі з грозами, місцями шквали і град.

Крім того, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа цього року слід чекати українцям.

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