Киев и область в ближайшие часы накроет гроза
Во вторник, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Непогода в столице и области продлится до конца суток.
"В ближайший час и до конца суток 15 ноября в Киеве и области ожидается гроза", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.
Напомним, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.
Добавим, что сегодня дожди обойдут только две области Украины.