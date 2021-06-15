Київ і область в найближчі години накриє гроза
У вівторок, 15 червня, в Києві та Київській області очікуються грози. Негода у столиці та області триватиме до кінця доби.
"У найближчу годину і до кінця доби 15 листопада в Києві та області очікується гроза", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.
Нагадавши, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.
Додамо, що сьогодні дощі обійдуть тільки дві області України.