Киев накрыла гроза с градом

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыл сильный дождь и град, а также значительно похолодало.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По состоянию на сейчас, в городе ливень и гроза.
Кроме того, в городе шквальный ветер и град. О чем ранее предупреждали синоптики.
В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.
В частности, сильный ливень сейчас на киевском Подоле. Дорогу залило водой.
Ситуация в центральной части города не лучше, также идет дождь и гроза.
Из-за резкого ухудшения погоды в Киеве начали образовываться пробки на дорогах, свидетельствуют данные карты Google Maps. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улице Антоновича, на Большой Окружной дороге. А также пробки на улице Крещатик, улицы Грушевского, на Подоле.
Отметим, в Украине из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, в Украине из-за непогоды подтоплены дворы, повреждены крыши и отсутствует свет.