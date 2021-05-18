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Киев накрыла гроза с градом

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыл сильный дождь и град, а также значительно похолодало.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас, в городе ливень и гроза.

Кроме того, в городе шквальный ветер и град. О чем ранее предупреждали синоптики.

В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.

В частности, сильный ливень сейчас на киевском Подоле. Дорогу залило водой.

Ситуация в центральной части города не лучше, также идет дождь и гроза.

Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Из-за резкого ухудшения погоды в Киеве начали образовываться пробки на дорогах, свидетельствуют данные карты Google Maps. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улице Антоновича, на Большой Окружной дороге. А также пробки на улице Крещатик, улицы Грушевского, на Подоле.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Отметим, в Украине из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине из-за непогоды подтоплены дворы, повреждены крыши и отсутствует свет.

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