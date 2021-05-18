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Подтопленные дворы, поврежденные крыши и отсутствие света: последствия непогоды в Украине

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Украина, Вторник 18 мая 2021 08:26
Подтопленные дворы, поврежденные крыши и отсутствие света: последствия непогоды в Украине Фото: в Украине второй день наблюдалась непогода (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине второй день наблюдается ухудшение погодных условий. В результате непогоды часть дворов подтопило, у сотни зданий повреждены крыши, а также несколько населенных пунктов остаются без света.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на утро 18 мая из-за грозы и сильных порывов ветра восемь населенных пунктов в двух областях - Днепропетровской (7) и Херсонской (1), остаются без света. Сработала система автоматической защиты линии электропередачи (ЛЭП).

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

В Херсонской области также из-за шквалов и порывов ветра, а также грозы повреждены кровли 107 зданий на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов. Из них 96 частных домов, 3 школы, 2 детских сада, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - сообщили спасатели.

Также в Винницкой области в поселке Жмеринка из-за интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов.

"Для откачки воды от ГСЧС привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены", - добавили в службе.

Напомним, вчера из-за непогоды без света оставались 120 населенных пунктов в пяти областях.

Также РБК-Украина писало, что в Украине из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.

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