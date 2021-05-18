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Київ накрила гроза з градом

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві різко погіршилась погода. Місто накрив сильний дощ та град, а також значно похолодало.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Станом на зараз, у місті злива та гроза.

Крім того, у місті шквальний вітер та град. Про що раніше попереджали синоптики.

У Київській міській державній адміністрації говорили, що по наступний вівторок у Києві будуть залпові грозові дощі.

Зокрема, сильна злива зараз на київському Подолі. Дорогу залило водою.

Ситуація у центральній частині міста не краща, також йде дощ та гроза.

Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)

Через різке погіршення погоди у Києві почали утворюватись затори на дорогах, свідчать дані карти Google Maps. Зокрема, ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, вулиці Антоновича, на Великі Окружній дорозі. А також затори на вулиці Хрещатик, вулиці Грушевського, на Подолі.

Фото: затори в Києві (Google Maps)

Зазначимо, в Україні через погіршення погоди оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, в Україні через негоду підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла.

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