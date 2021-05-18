Київ накрила гроза з градом

Станом на зараз, у місті злива та гроза.

Крім того, у місті шквальний вітер та град. Про що раніше попереджали синоптики.

У Київській міській державній адміністрації говорили, що по наступний вівторок у Києві будуть залпові грозові дощі.

Зокрема, сильна злива зараз на київському Подолі. Дорогу залило водою.

Ситуація у центральній частині міста не краща, також йде дощ та гроза.

Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)

Через різке погіршення погоди у Києві почали утворюватись затори на дорогах, свідчать дані карти Google Maps. Зокрема, ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, вулиці Антоновича, на Великі Окружній дорозі. А також затори на вулиці Хрещатик, вулиці Грушевського, на Подолі.

Фото: затори в Києві (Google Maps)