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Карпаты накрыл снегопад, а в других регионах шквальный ветер и гроза

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Киев, Вторник 18 мая 2021 09:28
Карпаты накрыл снегопад, а в других регионах шквальный ветер и гроза Фото: в Карпатах падает снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

На горе Поп Иван Черногорский облачно, идет снег. В Карпатах сейчас 0 градусов, а также ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что по состоянию на 7:30 в Карпатском регионе идет снег.

Карпаты накрыл снегопад, а в других регионах шквальный ветер и грозаФото: в Карпатах идет снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня в Украине грозы днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Киевской городской государственной администрации предупредили, что по следующий вторник в Киеве будут дожди. Более того, киевлян предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Отметим, что погода в Украине ухудшилась с 17 мая.

Напомним, в Украине из-за непогоды подтоплены дворы, повреждены крыши и отсутствует свет.

Отметим, погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.

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