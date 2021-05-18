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Киев накрыл ливень: затруднено движение троллейбусов и трамваев, падают деревья

Автор: Анастасия Рокитна

Киев накрыла гроза с градом, в результате чего в городе затруднено движение транспорта. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

На улице Сечевых Стрельцов, 7 упала ветка с дерева. Движение затруднено, сообщили патрульные.

Кроме того, в пресс-службе "Киевпастранса" сообщили, что задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по улице Сечевых Стрельцов в направлении станции метро "Майдан Незалежности" из-за падения дерева на проезжую часть.

Также задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по улице Кирилловская в направлении площади Шевченко по причине скопления воды.

На карте Google Maps видно, что в городе образовались значительные пробки. Затруднено движение транспорта по улице Крещатик, улице Грушевского, улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская.

Также пробки на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте. Вместе с тем, движение на киевских мостах не затруднено.

Отметим, в КГГА предупреждали, что такая погода в Киеве будет до следующего вторника. На завтра уже объявлено очередное штормовое предупреждение.

Обновлено.

На улице Ильинская просел асвальт, туда почти провалился автомобиль.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Киевской области до конца дня будет значительное ухудшение погодных условий.

Впрочем, синоптики УкрГидрометцентра назвали один день в этой неделе, когда будет солнечно.

Напомним, метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, которые будут завтра.

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