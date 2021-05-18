Київ накрила злива: ускладнено рух тролейбусів та трамваїв, падають дерева

Київ накрила гроза з градом, в результаті чого в місті ускладнено рух транспорту. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.
На вулиці Січових Стрільців, 7 впала гілка з дерева. Рух ускладнено, повідомили патрульні.
Також затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вулиці Кирилівська в напрямку площі Шевченка з причини скупчення води.
На карті Google Maps видно, що у місті утворились значні затори. Ускладнено рух транспорту на вулиці Хрещатик, вулиці Грушевська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська.
Також затори на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті. Разом з тим, рух на київських мостах не ускладнено.
Зазначимо, у КМДА попереджали, що така погода в Києві буде до наступного вівторка. На завтра вже оголошено чергове штормове попередження.
Втім, синоптики УкрГідрометцентру назвали один день в цьому тижні, коли буде сонячно.
Нагадаємо, метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, які будуть завтра.