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Київ накрила злива: ускладнено рух тролейбусів та трамваїв, падають дерева

Автор: Анастасія Рокитна

Київ накрила гроза з градом, в результаті чого в місті ускладнено рух транспорту. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

На вулиці Січових Стрільців, 7 впала гілка з дерева. Рух ускладнено, повідомили патрульні.

Крім того, у прес-службі "Київпастрансу" повідомили, що затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вулиці Січових Стрільців в напрямку станції метро "Майдан Незалежності" через падіння дерева на проїжджу частину.

Також затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вулиці Кирилівська в напрямку площі Шевченка з причини скупчення води.

На карті Google Maps видно, що у місті утворились значні затори. Ускладнено рух транспорту на вулиці Хрещатик, вулиці Грушевська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська.

Також затори на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті. Разом з тим, рух на київських мостах не ускладнено.

Зазначимо, у КМДА попереджали, що така погода в Києві буде до наступного вівторка. На завтра вже оголошено чергове штормове попередження.

Втім, синоптики УкрГідрометцентру назвали один день в цьому тижні, коли буде сонячно.

Нагадаємо, метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, які будуть завтра.

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