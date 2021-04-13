Киев накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости

В ближайший час и до конца суток 13 апреля в Киеве ожидается густой туман. Ожидается, что он сохранится ночью и утром 14 апреля.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Кроме того, до конца недели в центре, на западе, севере и юге будет прохладно - от +9 до +14, на востоке от +12 до +17.

Добавим, что 14 апреля в Украине будет дождливо, местами ожидается мокрый снег. Также ожидается похолодание.