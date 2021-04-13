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Киев накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 19:55
Киев накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости Фото: синоптики объявили первый уровень опасности в Киеве из-за тумана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайший час и до конца суток 13 апреля в Киеве ожидается густой туман. Ожидается, что он сохранится ночью и утром 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Видимость при тумане составит 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Кроме того, до конца недели в центре, на западе, севере и юге будет прохладно - от +9 до +14, на востоке от +12 до +17.

Добавим, что 14 апреля в Украине будет дождливо, местами ожидается мокрый снег. Также ожидается похолодание.

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