Київ накриє густий туман. Водіїв попередили про обмежену видимість
Фото: синоптики оголосили перший рівень небезпеки у Києві через туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
В найближчі години і до кінця доби 13 квітня в Києві очікується густий туман. Очікується, що він збережеться вночі та вранці 14 квітня.
Видимість при тумані складе 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.
Крім того, до кінця тижня в центрі, на заході, півночі і півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.
Додамо, що 14 квітня в Україні дощитиме, місцями очікується мокрий сніг. Також очікується похолодання.