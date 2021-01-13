ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Киев надвигается снегопад и сильные морозы

Киев, Среда 13 января 2021 21:53
На Киев надвигается снегопад и сильные морозы
Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили о снегопаде в Киеве в ближайшие двое суток. Также в столице прогнозируют сильное похолодание.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Сильные осадки синоптики ожидают днем 14 января. Осадки возможны и в пятницу, 15 января. Завтра днем в столице температура снизится до -4 градусов, а в ночь на 15 января термометры покажут до -11.

Кроме того,16-18 января днем синоптики прогнозируют до -15, ночью до -20 градусов.

Напомним, сегодня в восточные, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую область пришли снегопады. Синоптики прогнозировали до 15 сантиметров снега.

Кроме того, из-за возможного сильного похолодания в Киеве развернут пункты обогрева. В пунктах можно будет получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай, а в некоторых взять теплую одежду и обувь.

Добавим, из-за ухудшения погодных условий в Украине синоптики призвали не выходить на улицу без необходимости. Ночью местами прогнозируют до -21, а днем температура воздуха составит до -16.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевпрогнозморозыПогодаСнегопад

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь