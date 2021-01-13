На Київ насувається снігопад та сильні морози

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна)

Синоптики попередили про снігопад у Києві у найближчі дві доби. Також у столиці прогнозують сильне похолодання.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Сильні опади синоптики очікують вдень 14 січня. Опади можливі й у п'ятницю, 15 січня. Завтра вдень у столиці температура знизиться до -4 градусів, а в ніч на 15 січня термометри покажуть до -11.

Крім того,16-18 січня вдень синоптики прогнозують до -15, вночі до -20 градусів.

Нагадаємо, сьогодні у східні, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Херсонську та Запорізьку області прийшли снігопади. Синоптики прогнозували до 15 сантиметрів снігу.

Крім того, через можливе сильне похолодання у Києві розгорнуть пункти обігріву. У пунктах можна буде отримати першу медичну допомогу, випити гарячий чай, а в деяких взяти теплий одяг і взуття.

Додамо, через погіршення погодних умов в Україні синоптики закликали не виходити на вулицю без необхідності. Вночі подекуди прогнозують до -21, а вдень температура повітря становитиме до -16.