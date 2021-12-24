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На Київ насувається снігопад. У КМДА закликали мешканців не виїжджати на своїх автомобілях

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 14:54
На Київ насувається снігопад. У КМДА закликали мешканців не виїжджати на своїх автомобілях Фото: на Київ насувається негода з опадами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

За прогнозами синоптиків, у найближчі декілька днів у столиці очікуються снігопади. Тому столична влада закликала мешканців користуватися громадським транспортом та не виїжджати на своїх автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади найближчими днями. Нагадую, що в місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги в ці морозні дні та в негоду. Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в'їзд у місто великогабаритного транспорту, що дозволяє розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори", - розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що до роботи у посиленому режимі вже готові дорожники. До очищення та обробки вулиць готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки.

"Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а віддавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, щоб їх не довелося евакуювати. І будь ласка, будьте пильні та обережні на дорогах!" - наголосив Поворозник.

Нагадаємо, 24 грудня у високогір'ї Карпат погіршилася погода. Почалася хуртовина, яка спричинила обмеженість видимості в горах до 30 метрів.

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