Погода в Украине: на Киев надвигается гроза, возможен град. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик призывает киевлян закрыть временно в квартире окна и балконы.

"На Киев идет гроза, ливень, вероятен град… Будьте осторожны во время грозы, не становитесь под старыми деревьями, у ЛЭП, спуститесь с повышенного места, если едете в автомобиле, притормозите лучше, пока гроза не пройдет, потерпите немного с разговорами по мобильному, закройте временно в квартире окна и балконы", - написала Диденко.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток. Так, до конца суток 3 мая в западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидаются грозы и шквалы ветра 15-22 м/с, местами возможен град.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 мая в реках западных областей Украины существует угроза поднятия уровня воды. В Ивано-Франковской области подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий.

Отметим, что в Укргидрометцентре предупредили о том, что в пятницу, 3 мая, на большинстве территории Украины пройдут дожди. Осадки обойдут только восточные, южные и часть центральных областей страны.

Подчеркнем, Укргидрометцентр дал прогноз на май. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений, средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла, заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.