На Киев надвигается гроза

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с
В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается гроза. Дожди будут идти до конца дня.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
В некоторых районах столицы дождь уже начался. Согласно прогнозам синоптиков, грозовые дожди пройдут также в области.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области По информации Укргидрометцентра в ближайшие два часа в Киеве и Киевской области гроза и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Непогода сохраниться до конца завтрашнего дня
Напомним, завтра погода ожидается с дождями и грозами по всей территории Украины.
Кроме того, в некоторых регионах синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра.
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Автор: Роман Калиниченко