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На Киев надвигается гроза

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 17:46
На Киев надвигается гроза
Фото: тучи над Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается гроза. Дожди будут идти до конца дня.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

В некоторых районах столицы дождь уже начался. Согласно прогнозам синоптиков, грозовые дожди пройдут также в области.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области По информации Укргидрометцентра в ближайшие два часа в Киеве и Киевской области гроза и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода сохраниться до конца завтрашнего дня

Напомним, завтра погода ожидается с дождями и грозами по всей территории Украины.

Кроме того, в некоторых регионах синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Гидрометцентргроза
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