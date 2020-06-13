На Київ насувається гроза

Очікуються пориви вітру до 20 м/с
У Києві та Київській області найближчим часом очікується гроза. Дощі будуть йти до кінця дня.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
У деяких районах столиці дощ вже почався. Згідно з прогнозами синоптиків, грозові дощі пройдуть також в області.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області За інформацією Укргідрометцентру, в найближчі дві години у Києві та Київській області гроза й шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Негода збережеться до кінця завтрашнього дня
Нагадаємо, завтра погода очікується з дощами і грозами по всій території України.
Крім того, у деяких регіонах синоптики прогнозують град та шквальні пориви вітру.
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Автор: Роман Калиниченко