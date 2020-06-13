ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Київ насувається гроза

Новини » Надзвичайні події     13.06.2020 - 17:46
На Київ насувається гроза
Фото: хмари над Києвом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

У Києві та Київській області найближчим часом очікується гроза. Дощі будуть йти до кінця дня.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У деяких районах столиці дощ вже почався. Згідно з прогнозами синоптиків, грозові дощі пройдуть також в області.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області За інформацією Укргідрометцентру, в найближчі дві години у Києві та Київській області гроза й шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Негода збережеться до кінця завтрашнього дня

Нагадаємо, завтра погода очікується з дощами і грозами по всій території України.

Крім того, у деяких регіонах синоптики прогнозують град та шквальні пориви вітру.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гідрометцентргроза
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся