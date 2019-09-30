На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Pixabey)

До конца суток 30 сентября гроза достигнет Киева

Погода в Киеве до конца суток 30 сентября ухудшится, надвигается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Сообщается, что на Киевскую область надвигается гроза и до конца суток 30 сентября она достигнет столицы.

Напомним, во вторник, 1 октября, погода в Украине будет дождливой, температура воздуха прогреется до +24. Как сообщают синоптики, 1 октября ночью в большинстве областей, а днем ​​местами в восточной части страны ожидаются дожди.Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Ночью и утром в Украине ожидаются поривы ветра до 15-20 м / с.Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов. Днем температура прогреется до +13 +18, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны - до +19 +24 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 1 октября погода в Украине будет теплой. Однако по ее прогнозу дождей не ожидается. Температура воздуха прогреется до +23 градусов, а на севере ожидается +14 +17.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. На востоке страны, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, 1 октября будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.