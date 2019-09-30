На Київ насувається гроза

Ілюстративне фото (Pixabey)

До кінця доби 30 вересня гроза досягне Києва

Погода в Києві до кінця доби 30 вересня погіршиться, насувається гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр в Facebook.

Повідомляється, що на Київську область насувається гроза і до кінця доби 30 вересня вона досягне столиці.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, погода в Україні буде дощовою, температура повітря прогріється до +24. Як повідомляють синоптики, 1 жовтня вночі в більшості областей, а вдень місцями у східній частині країни очікуються дощі.Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с. Вночі та вранці в Україні очікуються поривы вітру до 15-20 м / с. Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів. Вдень температура прогріється до +13 +18, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни - до +19 +24 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 1 жовтня погода в Україні буде теплою. Проте за її прогнозом дощів не очікується. Температура повітря прогріється до +23 градусів, а на півночі очікується +14 +17.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. На сході країни, а саме в Луганській, Донецькій, Харківській областях, 1 жовтня будуть дощі. Крім того, погода погіршиться в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпровської і Запорізькій областях.