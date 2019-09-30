Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с

Во вторник, 1 октября, погода в Украине будет дождливой, температура воздуха прогреется до +24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 1 октября ночью в большинстве областей, а днем ​​местами в восточной части страны ожидаются дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Ночью и утром в Украине ожидаются поривы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов. Днем температура прогреется до +13 +18, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны - до +19 +24 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 1 октября погода в Украине будет теплой. Однако по ее прогнозу дождей не ожидается. Температура воздуха прогреется до +23 градусов, а на севере ожидается +14 +17.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. На востоке страны, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, 1 октября будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

Также, ночью и утром 1 октября в Киеве ожидаются порывы ветра, которые достигнут 15-24 м / сек. Погода в столице будет пасмурной, ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +16 градусов тепла.