На Киев надвигается гроза

Погода в Киеве: в течение ближайшего часа ухудшится погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, в ближайший час столицу накроет гроза, порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности).

Отмечается, что непогода продержится в Киеве до конца текущих суток, 17 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптики Гидрометцентра сообщали, что сегодня, 17 июля, по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях теспература воздуха составит +19 +24, на остальной территории +23 +28 градусов.