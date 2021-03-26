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Киев начал дорожный сезон. Кличко рассказал о ремонтных работах в столице

Автор: РБК-Украина

Несмотря на коронакризис, столичная власть капитально ремонтирует ряд дорог.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, показав видео со стройплощадки капитального ремонта улицы Милославской на Троещине.

"Несмотря на кризис, вызванный пандемией, столица продолжает обновлять устаревшую инфраструктуру – дороги, путепроводы, другие важные объекты. В первую очередь те, которые не ремонтировали много лет. Киев уже начал дорожный сезон. В частности, в марте приступили к капитальному ремонту на улице Милославской, на Троещине. Эту дорогу не обновляли 37 лет, с тех пор, как построили", - сообщил Кличко.

Он сообщил, что всего в этом году работы по реконструкции и капитальному ремонту осуществят на около 20 объектах дорожной инфраструктуры.

Сейчас продолжаются работы на Пейзажной аллее, на улице Борщаговской, Индустриальном путепроводе.

"В ближайших планах - начало капремонта улицы Льва Толстого, путепровода на улице Льва Толстого над железной дорогой, продолжение работ на улицах Ивана Франко и Чернобыльской, начало обновления Кольцевой дороги. Кроме того, около 50 улиц обновят текущим средним ремонтом. В частности: Дорогожицкую, Тургеневскую, Автозаводскую и другие", - отметил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются. Строительство вышло на финальную стадию.

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Новости Украины Виталий КличкодорогиКиев
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