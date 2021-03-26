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Київ розпочав дорожній сезон. Кличко розповів про ремонтні роботи у столиці

Автор: РБК-Україна

Попри коронакризу, столична влада капітально ремонтує низку доріг.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, показав відео з будмайданчика капітального ремонту вулиці Милославської на Троєщині.

"Попри кризу, спричинену пандемією, столиця продовжує оновлювати застарілу інфраструктуру - дороги, шляхопроводи, інші важливі об’єкти. В першу чергу ті, що не ремонтували багато років. Київ уже розпочав дорожній сезон. Зокрема, в березні приступили до капітального ремонту на вулиці Милославській, на Троєщині. Цю дорогу не оновлювали 37 років, відтоді, як побудували", - повідомив Кличко.

Він повідомив, що загалом цього року роботи з реконструкції та капітального ремонту здійснять на близько 20 об’єктах дорожньої інфраструктури.

Наразі тривають роботи на Пейзажній алеї, на вулиці Борщагівській, Індустріальному шляхопроводі.

"У найближчих планах - початок капремонту вулиці Льва Толстого, шляхопроводу на вулиці Льва Толстого над залізницею, продовження робіт на вулицях Івана Франка і Чорнобильській, початок оновлення Кільцевої дороги. Крім того, близько 50 вулиць оновлять поточним середнім ремонтом. Зокрема: Дорогожицьку, Тургенівську, Автозаводську та інші", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомляв, що попри складну ситуацію, роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають. Будівництво вийшло на фінальну стадію.

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Новини України Віталий КличкодорогиКиїв
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