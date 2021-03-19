Кличко: строительство Подольско-Воскресенского моста вышло на финальную стадию

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он также показал видео, как строят мостовой переход, который соединит Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

"Я вчера был на объекте - проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала", - добавил Кличко.

Мэр сообщил, что продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

"Работы продолжаются и на Левом берегу, где делают насыпь. Они затянулись из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем - песок доставляем баржами, потом - временными понтонами к месту строительства", - отметил Кличко, добавляя, что отселение жителей Русановских садов почти завершено.

Он также отметил, что на участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов, а городские власти - контролирует.

"Что касается финансирования - город выполняет обязательства. Ключевая задача, чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Хотя пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу", - резюмировал Виталий Кличко.