Киев может месяц находиться в "красной" зоне карантина, - Кличко

Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности в течение месяца. Положительной динамики на понижение заболеваемости в городе пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Киева Виталия Кличко в эфире " Украина 24 ".

По словам Кличко, срок локдауна в Киеве будет зависеть от заболеваемости и заполняемости коек в лечебных учреждениях города. В то же время сегодня в столице пока не наблюдается понижение динамики.

"Все это зависит от цифр, которые мы получаем от заболеваемости и от заполняемости коек, но специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2-3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны", - заявил мэр Киева.

В частности, как добавил Кличко, по мнению вирусологов, Киев даже еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом.

"Но к сожалению, на сегодня такой тенденции нет. И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли", - отметил городской голова.