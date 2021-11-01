Київ може місяць перебувати у "червоній" зоні карантину, - Кличко

Київ може перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки протягом місяця. Позитивної динаміки на пониження захворюваності у місті поки що немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в ефірі " Україна 24 ".

За словами Кличка, термін локдауну у Києві залежатиме від захворюваності й заповнюваності ліжок у лікувальних закладах міста. Водночас сьогодні в столиці поки що не спостерігається пониження динаміки.

"Все це залежить від цифр, які ми отримуємо від захворюваності й від заповнюваності ліжок, але фахівці попередньо кажуть, що це може продовжуватися протягом місяця. Дійсно, якщо протягом 2-3 тижнів будемо бачити динаміку на пониження, якщо критерії входитимуть до помаранчевої зони, то будемо пропонувати комісії ТЕБ та НС понизити статус зони", - заявив мер Києва.

Зокрема, як додав Кличко, на думку вірусологів, Київ навіть ще не досяг піку захворюваності на коронавірус.

"Але на жаль, на сьогодні такої тенденції немає. І вірусологи кажуть, що піку ми ще не досягли", - зауважив міський голова.