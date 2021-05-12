В Киев из Харькова самолетом эвакуировали трех раненых военных: их состояние стабильное

В Киев самолетом санавиации из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове в плановом порядке эвакуировали трех раненых и двух больных военнослужащих. Они прошли крус лечения, где врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу выздоровления.
Об этом сообщила пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что для эвакуации раненых и больных военных был задействован реанимационно-операционный самолет Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА". На аэродром военнослужащих доставили в специализированном транспорте.
В Киеве самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", откуда военных на специальных автомобилях доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".
Перед эвакуацией раненые и больные военные прошли курс лечения в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу выздоровления.
Фото: эвакуация раненых военных из Харькова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)
Напомним, 8 мая в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.
Отметим, 7 мая стало известно, что во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко.
Как писало РБК-Украина, 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.
Ранее боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".