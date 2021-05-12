В Киев из Харькова самолетом эвакуировали трех раненых военных: их состояние стабильное

Отмечается, что для эвакуации раненых и больных военных был задействован реанимационно-операционный самолет Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА". На аэродром военнослужащих доставили в специализированном транспорте.

В Киеве самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", откуда военных на специальных автомобилях доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

Перед эвакуацией раненые и больные военные прошли курс лечения в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу выздоровления.

Фото: эвакуация раненых военных из Харькова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)