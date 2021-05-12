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До Києва з Харкова літаком евакуювали трьох поранених військових: їх стан стабільний

Автор: РБК-Україна

До Києва літаком санавіації з військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові в плановому порядку евакуювали трьох поранених і двох хворих військовослужбовців. Вони пройшли лікування, де лікарі стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу одужання.

Про це повідомила прес-служба медичних сил ЗСУ.

Відзначається, що для евакуації поранених і хворих військових був залучений реанімаційно-операційний літак Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта". На аеродром військовослужбовців доставили в спеціалізованому транспорті.

У Києві літак приземлився в аеропорту "Бориспіль", звідки військових на спеціальних автомобілях доставили в Національний військово-медичний клінічний центр"ГВКГ".

Перед евакуацією поранені і хворі військові пройшли курс лікування в Харкові, де медики стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу одужання.

Фото: евакуація поранених військових з Харкова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Нагадаємо, 8 травня у військовому госпіталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городниченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.

Зазначимо, 7 травня стало відомо, що у Львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня він отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.

Раніше бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-ї бригади"Холодний Яр".

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