До Києва з Харкова літаком евакуювали трьох поранених військових: їх стан стабільний

Відзначається, що для евакуації поранених і хворих військових був залучений реанімаційно-операційний літак Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта". На аеродром військовослужбовців доставили в спеціалізованому транспорті.

У Києві літак приземлився в аеропорту "Бориспіль", звідки військових на спеціальних автомобілях доставили в Національний військово-медичний клінічний центр"ГВКГ".

Перед евакуацією поранені і хворі військові пройшли курс лікування в Харкові, де медики стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу одужання.

Фото: евакуація поранених військових з Харкова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)